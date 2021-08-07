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В Украине за минувшие сутки, 6 августа, сделали рекордное количество прививок от коронавируса — 170 602. Первую дозу получила 101 550 человек, а полностью вакцинировались — 69 052.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вакцинацию осуществляли 911 мобильных бригад, 2705 пунктов прививки и 316 центров вакцинации.

Всего в Украине первую дозу получили 4 055 092 человек, а полностью вакцинировались (получили две дозы) — 2 353 218 человек. Сделали уже более 6,4 миллиона прививок.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1054 человек, зафиксировано 20 летальных случаев, 1393 пациента выздоровели. В общем сделали 46 841 тест на COVID-19.
ForUm

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