По состоянию на 7 утра 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 339 населенных пунктов. Отключение произошло из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Свет исчез в восьми областях:
Полтавская - 78 населенных пунктов,
Черкасская - 59,
Черниговская - 55,
Одесская - 47,
Сумская - 40,
Хмельницкая - 28,
Кировоградская - 24,
Николаевская - 8.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того территории четырех областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплено 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева. Жертв и пострадавших нет.
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