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В США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения. Только за сегодня в стране сделали более 800 тысяч прививок.

Об этом сообщает директор по статистике пандемии Белого дома Сайруса Шахпара.

«50% американцев (всех возрастов) теперь полностью вакцинированы (от коронавируса - ред.)» - написал Шахпар в Twitter.

Он уточнил, что только за пятницу в стране введена 821 тысяча доз вакцины, в том числе сделано 565 тысяч первых уколов. "Среднее число новых прививок за 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели", - добавил Шахпар.
ForUm

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