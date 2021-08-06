также в разделеЭкономика
В Украине ожидают рекордный урожай пшеницы 10
Международные резервы Украины в июле выросли до $28,95 млрд 9
Укрзализныця назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу 11
Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа вернули государству 21
СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на Кубракова 53
Шмыгаль рассказал об эксперименте, который упростит жизнь бизнесу 21
Кабмин передал шесть ТЭЦ Нафтогазу 24
Япония сняла запрет на экспорт украинского мяса птицы и яиц 17
Газпром остановил закачку газа в хранилища Европы 19
Шмыгаль хочет запустить региональные накопительные пенсионные программы 9
Никифоров о тарифах на э/э: Ко Дню Независимости посмотрим, кто и сколько должен платить 57
РосСМИ: Коломойского заподозрили в хищении сырья у «Татнефти» на 10 млрд руб. 16
МВФ подарит Украине $2,7 млрд ко Дню Независимости 103
За полгода в Украину поступило более 6 млрд долларов 22
Витренко: Украина не рассматривает вариант закупки российского газа 32
Госгеокадастр: На рынке земли в Украине ажиотажа нет 16
Данилов: Президент поручил не повышать цену на э/э для уязвимых слоев населения 38
Стартовую цену завода «Большевик» определили в 1,4 млрд 26

Кабинет министров готовит законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и, в случае невозможности его объяснить – заплатить налоги.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. 

«Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение.  Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать», - написал он в Facebook.

Он добавил, что это может касаться покупки автомобиля или недвижимости.

Этот законопроект вскоре рассмотрит Верховная Рада, отметил Гетманцев. Он добавил, что банки также усилят внимание к безналичным расчетам и средствам, которые клиент кладет в банк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
21
Теги