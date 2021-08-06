Кабинет министров готовит законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и, в случае невозможности его объяснить – заплатить налоги.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать», - написал он в Facebook.

Он добавил, что это может касаться покупки автомобиля или недвижимости.

Этот законопроект вскоре рассмотрит Верховная Рада, отметил Гетманцев. Он добавил, что банки также усилят внимание к безналичным расчетам и средствам, которые клиент кладет в банк.