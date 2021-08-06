Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 274/273 Черновцы - Одесса. Теперь жителям Буковины будет еще удобнее добраться до популярного черноморского курорта, а одесситам - на запад страны, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Из Черновцов поезд № 274/273 Черновцы - Одесса будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы он будет курсировать по схожему графику: 8 и 10 августа, а затем с 16 августа по четным числам. Из Черновцов он будет отправляться в 17:05, а обратно из Одессы - в 15:47.

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон и увеличила количество мест на рейсах в Ужгород.