Орджоникидзевский районный суд Мариуполя вынес приговор 35-летнему мужчине, признанному виновным в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений (п. 7 ст. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Напомним, 8 декабря 2018 года, примерно в 21:00, житель с. Рыбинское Волновахского района, возвращаясь с охоты навеселе, совершил из окна автомобиля, в котором он находился на пассажирском сиденье, несколько выстрелов из охотничьего ружья.

Вследствие хаотичной стрельбы 15-летнему подростку, который находился на улице в компании друзей, причинены множественные огнестрельные ранения поясничной области и бедра с проникновением в брюшную полость и мягкие ткани в районе позвоночника. В тяжелом состоянии парня доставили в городскую больницу, где он впоследствии скончался.

Суд назначил стрелку наказание в виде 13 лет лишения свободы.