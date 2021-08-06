Ураган сорвал деревянную кровлю с одной из башен Старого замка в Каменец-Подольском, сообщил директор исторического музея-заповедника Александр Заремба.

«Затронуло крепость. Ураган сорвал кров башни Лаской. Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу. Ночью работники фондов музея, сектора старый замок и других отделов эвакуировали экспонаты, чтобы уберечь их от намокания. Уже работаем над ликвидацией последствий», - написал он в Facebook.

По данным ГосЧС, ночью 5 августа на территории Каменец-Подольского района наблюдалось резкое ухудшение погодных условий, которое сопровождалось сильными порывами ветра (свыше 20 м/с) и проливным дождем. Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с 5 домов и частных сооружений, а также повреждена крыша на южных вратах Каменец-Подольской крепости.