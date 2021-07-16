15 июля около 19:25 на линию 102 поступило сообщение от дежурного ГосЧС о том, что в Каменце-Подольском по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы, сообщила пресс-служба полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты. В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы.

Лицо, вероятно совершившее подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.