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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с красноярскими журналистами прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет», - приводит слова Шойгу российский Интерфакс.

«Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», - заявил Шойгу.

Зеленский в интервью государственному телеканалу «Дом», который транслируют на оккупированных территориях, назвал полуостров своей землей и пообещал, что Крым никогда не будет «российской территорией».
ForUm

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