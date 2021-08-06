В Киеве обнаружили за минувшие сутки 164 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«164 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Всего с начала пандемии в Киеве 5242 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 927», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 27 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 125 человек. В общем коронавирус преодолели 210033 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 57, в Дарницком - 26 и в Святошинском районе - 25 случаев», - отметил Кличко.