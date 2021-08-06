Полицейские Киева совместно с СБУ разоблачили фигурантов, которые наладили схему лечения и оздоровления боевиков незаконных вооруженных формирований и военнослужащих РФ, сообщила пресс-служба МВД.

Граждане Украины организовали на аннексированной территории, в городе Саки, предоставление санаторно-курортных услуг, а следовательно наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности в Крыму. В ходе обысков изъята документация, печати, штампы и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Продолжается досудебное расследование.

«Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний. Во время обысков в Киеве изъята документация, печати, штампы, оттиски, электронные файлы с перепиской с сообщниками из Автономной Республики Крым, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность», - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Организатору, уроженцу Днипра, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженцы Киевщине, 1986 года, сообщается о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования будут установлено полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.