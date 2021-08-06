Значительные дожди и грозы 6 августа пройдут в большинстве областей, температура днем ​​до 30-35°, сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

«В Украине, кроме юго-восточной и восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных областях и на Житомирщине, днем ​​в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с», - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью 14-19°, на юге страны 18-23°; днем в западных областях 20-25°, в северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях 24-29°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве и области ночью пройдет умеренный, днем ​​значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. В столице температура ночью 17-19°, днем ​​24-26°, на Киевщине ночью 14-19°, днем ​​24-29°.

Согласно прогнозу, 7 августа ночью в Украине, кроме запада, днем ​​7 августа и в течение 8 августа в восточных областях, Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18° (в западных областях 10-15°), днем ​​7 августа 21-26°, 8 августа 24-29°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем ​​27-32°, в восточных областях местами 35°.

В столичном регионе на выходные осадков не ожидается, лишь ночью 7 августа кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​7 августа 21-26°, 8 августа 24-29°.

Синоптики прогнозируют в западных, 9 августа ночью и в восточных, 10 августа и в северных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременный дождь, грозы; на остальной территории без осадков.

Температура на юге и востоке страны ночью 16-22°, днем ​​29-35°; на остальной территории ночью 13-19°, днем ​​24-30°, 10 августа в западных областях 21-27°.

На Киевщине 9 августа осадков не ожидается; 10 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем ​​25-30°.