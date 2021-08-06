К ситуации с выдачей российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма нужно подходить очень разумно и осторожно, ведь многие там оказались в безвыходной ситуации, когда нужно было выживать. Поэтому нельзя делить украинцев по паспортам, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

«Конечно, слава и большое уважение тем людям, которые смогли отказаться от паспортизации, различных «документов» непризнанных «республик» и остаться с украинским паспортом. Мы очень благодарны этим гражданам. Но люди разные, обстоятельства разные. И, возможно, какая-то женщина, которая где-то спрятала украинский паспорт, ухаживает за своей лежачей матерью; эту женщину оттуда к нам сюда не пропускают, а ей нужно как-то жить, выживать. И поэтому она использует российский паспорт или какой-то другой документ», - пояснил глава государства.

Президент убежден, что граждан, которые оказались в такой ситуации, нельзя однозначно оценивать и делить по паспортам.

«А относительно России по поводу паспортизации - здесь говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия, конечно, нарушает абсолютно все международное право», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что людей, получивших паспорта РФ, власти России затем используют, в частности для организованного участия в российских выборах с целью «накрутки» голосов в пользу провластных кандидатов.

«Но, как показывает жизнь, как показывает история, обычно все это, такие поступки история смывает. Как после дождя - все это смоется, все пройдет. И, может, когда в каких-то книгах останется одна строка, что была временная паспортизация тогда еще оккупированного Донбасса. Была, а потом прошла, и вернулась Украина», - отметил Зеленский.

Президент убежден, что самое главное – любишь ли ты Украину. Если любишь - ты украинец, независимо от обстоятельств, места проживания и выданных кем документов.

«А не любишь - ты гость, путешественник. И эти люди, которые оккупировали - они гости», - сказал он.

Если же человек, проживающий на оккупированной территории Украины, считает своей родиной Россию, то, по мнению Владимира Зеленского, ей лучше уже сейчас оставить Донбасс.

Как сообщал ForUm, Зеленский призвал жителей оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами, уезжать в Россию и пригрозил, что в противном случае в этих землях «цивилизации не будет». «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию, мы русские», — это большая ошибка — оставаться», — сказал Зеленский.