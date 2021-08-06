В связи с распространением нового штамма COVID-19 «Дельта» в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация, и в течение двух недель может произойти вспышка болезни.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, комментируя соответствующий прогноз Киевской школы экономики.

«В Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация. Абсолютные цифры - количество больных и госпитализированных – на относительно невысоком уровне. Но динамика распространения вируса стремительно растет. В Киевской школе экономики считают, что вспышка болезни может случиться в течение двух недель. По данным КШЭ, в зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области», - пишет нардеп.

Он напомнил, что недавно ВОЗ прогнозировала новую волну коронавируса в Украине на конец августа - начало сентября. Прогнозы почти совпадают.

«Главная причина вспышки – распространение штамма «Дельта». В Украине уже подтверждено около 150 случаев. Последнее исследование, проведенное в Китае, доказывает: концентрация вируса в крови инфицированного человека в случае штамма «Дельта» в тысячу раз больше, чем в китайском штамме. Поэтому у больного гораздо больше вероятность инфицировать других людей», - пояснил Радуцкий.

«Дельта» имеет другие симптомы - лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, также фиксируют случаи нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и образования гангрен.

«Вероятность тяжелого течения болезни при заражении штаммом «Дельта» намного выше для невакцинированных. После прививки человек переносит болезнь или бессимптомно, или в легкой форме, - пояснил нардеп. - Итак, последние тенденции свидетельствуют, что мы фактически начали соревнования с эпидемией. Или мы успеем вакцинировать как можно большую часть населения, или пандемия захлестнет Украину».

Радуцкий заверил, что Минздрав делает все возможное для того, чтобы увеличивать темпы прививки. «Обновляются рекорды по количеству вакцинированных - за минувшие сутки привито почти 160 тыс граждан. Но остается вопрос: делает все возможное власть на местах?» - пишет он.