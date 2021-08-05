Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и установления мира в Украине, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.

«Я очень этого хочу (прекращения войны на Донбассе – ред.). Я все делаю для этого. Но – увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и абсолютно этого не скрываю – и президент Российской Федерации знает мое мнение – сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет», - заявил Зеленский в интервью телеканалу «Дом», передает Интерфакс-Украина.

По его словам, «люди на Донбассе должны это понимать».

«Люди не должны жить какими-то иллюзиями: вот если бы, да кабы. Нет такого… Наши люди любят (спрашивать – ред.): есть ли план «А»? Есть ли «Б», «В», «Г»? – Да, все есть. Есть, но нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. И с украинской стороны эта воля абсолютно есть», - сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что закрытые со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей контрольные пункты въезда-выезда являются «еще одним подтверждением нежелания российской стороны выполнять договоренности по Донбассу».

«Мы с ним договорились про КПВВ на саммите «нормандской четверки» (Париж, 2019 год – ред.). Я человек слова – мы все построили. Мы всех туда привезли – наших, журналистов, послов. Есть местные люди, которые видят это… А с их стороны (РФ и российские наемники – ред.) есть возможность. Вот в чем проблема. Почему я говорю: нет желания. Нельзя сказать, что – да там просто нет денег. Это же неправда. Они просто перекрыли. Это их воля», - сказал он.

Президент также отметил, что аналогичная ситуация сложилась и с доступом Международного комитета Красного Креста (МККК) на оккупированную часть Донбасса к удерживаемым украинцам. «Можно туда, не нам - Красному Кресту - передать лекарства, медиков отправить? Нам все это (РФ – ред.) подтвердила, что будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента нашей договоренности (в Париже в 2019 году – ред.) не было ни одного», - рассказал Зеленский.