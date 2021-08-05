Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе, передает Белта.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил белорусский лидер. - Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны, – ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах, - ред.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают».

По его словам, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.

«Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз», - заявил Лукашенко.

«Складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим «друзьям-товарищам» - соседям, особенно на Западе», - сказал Александр Лукашенко.