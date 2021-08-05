6 серпня 2021-го року можливе захоплення будівлі Буринської міської ради, що Сумщині. Про це попереджають місцеві мешканці, пишуть Известия.

«Отак нас залякують, обіцяють що завтра, тобто 6 серпня 2021 року, нас положать (обличчям додолу), за допомогою силових структур, буде захват МІСЬКРАДИ ГРОМАДИ БУРИНЩИНИ (інформація із достовірних джерел)», - пише в соціальній мережі мешканка Бурині Ольга Щипанівська.

Організатори захоплення – народний депутат України, «Слуга народу» Максим Гузенко та кримінальний авторитет Петро Василенко, на прізвисько Пєтя Буринський. Перший боїться втратити півтори тисячі гектарів землі, які його фірма безкоштовно обробляє на Буринщині. Другого вже відсторонили від заробітків на бюджеті громади. Рейдери планують бліц-криг, тому плюють на будь-які закони. Не чекають, поки суди остаточно скажуть – чи треба проводити в Бурині дочасні вибори, чи ні.

«Тобто, ніхто не збирається чекати рішення по касаційній скарзі, і законного правосуддя, ніхто не чекає вердикту від ГЕНЕРАЛЬНОЇ Прокуратури, на наше звернення, а чомусь форсують з СИЛОВИМ ЗАХВАТОМ. Учора 4.08.2021р, при сприянні найнятого електорату з кримінальною зовнішністю і при підтримці поліції із Конотопа та Бурині, була спроба перевороту. А справа всього-то - платити податки ОТГ в повному обсязі», - пише Щипанівська.

Нині Буринь напередодні соціального вибуху. Люди зневірені у чиновниках, депутатах, поліції та прокуратурі, тому готові вдатись до рішучих дій, аби захистити свій вибір.

Нагадаємо, вчора опоненти законного міського голови Віктора Ладухи провели «репетицію» можливої атаки на міськраду, провівши нелегітимну сесію у місцевій перукарні. Поліція та тітушки Пєті Буринського брутально побили опонентів латифундиста Гузенка та інших депутатів, які намагалися перешкодити беззаконню.