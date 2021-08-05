Мэр Конотопа Артем Семенихин облил народного депутата Александра Качуру водой из бутылки во время пленарного заседания сессии Конотопского городского совета.

Об этом сообщает Delo.ua.

«Мэр города Конотопа Сумской области Артем Семенихин облил народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Качуру водой. Бутылку с водой на заседание городского совета принес сам народный депутат, чтобы привлечь внимание местных властей на неудовлетворительную очистку воды водоканалом города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того между мужчинами началась толкотня, но их быстро разняли.

С видео понятно, что мэр рассердился на критику со стороны Качуры. Тот говорил о закрытии предприятий в городе и их неудовлетворительной работе. Речь шла и о местном водоканале. В подтверждение народный избранник поставил перед мэром бутылку с мутной водой, набранной, по его словам, из крана в Конотопе.

Семенихин в ответ сказал, что в перечисленных проблемах виноваты также депутаты Верховной Рады, которые не спешат выделять средства на развитие города. В заключение своей речи он взял бутылку с водой и, предлагая Качуре «отрезвитися», плеснул на гостя.