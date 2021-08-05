СБУ разоблачила еще одну коррупционную схему в АО «Укрзализныця». Руководитель подразделения регионального филиала общества наладил систему «откатов» за победу в тендерах на поставку комплектующих к подвижному составу, сообщил пресс-центр ведомства.

Для реализации схемы ее участники искусственно завышали стоимость соответствующей продукции.

Свои «услуги» чиновник оценивал в 5-10% «отката» от общей суммы заключенного договора.

Установлено, что руководитель службы закупок и снабжения одного из региональных филиалов Укрзализныци организовал коррупционный механизм получения денег от представителей коммерческих структур. За неправомерную выгоду он «гарантировал» содействие в победе в тендерах на приобретение запчастей к локомотивам.

Деньги предприниматели должны были передавать через посредника на банковскую карточку близкого родственника чиновника.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленнику взятки после проведения расчетов по договору на поставку комплектующих на общую сумму более 1 млн грн.

Сейчас организатору схемы и посреднику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия по месту жительства и в офисных помещениях участников схемы в Киеве и Львове.