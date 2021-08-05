Компания HGC Technology Co. Ltd и Уханский промышленный институт оптоэлектроники разработали ультрафиолетовую лампу для очистки поверхностей эффективна против нового коронавируса на 99,99%.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на China Daily.

Устройство HGC-UVC, в котором установлен ультрафиолетовый светодиод с длиной волны между 260 и 280 нанометров, показал эффективность на 99,99% при инактивации нового коронавируса после того, как один из его модулей проработал в течение 10 минут.

По сравнению с традиционными ртутными лампами-дезинфекторами новое устройство имеет высокую эффективность, более длительный срок работы (от 10 тыс. до 50 тыс. часов) и потребляет меньше энергии.

Кроме того, устройство также эффективно уничтожает болезнетворные бактерии, в том числе и золотистый стафилококк.