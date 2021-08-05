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Украинская спортсменка Анжелика Терлюга получила олимпийское «серебро» в каратэ. Как отмечает НОК, это историческая награда не только для Украины, ведь соревнования по каратэ в этом году дебютировали в программе Олимпийских игр.

Свой путь к пьедесталу наша спортсменка начала с первого места в группе, где она уверенно победила представительницу Египта Радву Сайед (1: 0), вничью завершила встречи с Молдир Жанбирбай из Казахстана (4: 4) и австрийкой Беттиной Планк (0:0), а в последней схватке превзошла хозяйку турнира Михо Мияхара - 4:0.

Судьбу полуфинала с представительницей Тайваня Вэнь Цзу-Юнь (4:4) решили судьи и отдали предпочтение украинке. И в финале соревнований более убедительной все же была соперница из Болгарии Ивет Горанова (4:1).
ForUm

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