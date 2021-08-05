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Учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов, Укрзализныця назначила дополнительные поезда и увеличила количество мест в некоторых имеющихся поездах, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, с 6 августа начинает курсировать быстрый ночной поезд №217/218 Киев - Рахов. Он будет отправляться из столицы по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа. Благодаря назначению поезда обеспечивается ежедневное сообщение Рахова с Киевом.

Также с 9 августа начинает курсировать поезд №287/288 Киев - Одесса. Он будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33.

Отмечается, что 21 августа по техническим причинам поезд не будет курсировать.
ForUm

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