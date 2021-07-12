Россия попытается дискредитировать 30-летие независимости Украины. Такое мнение бывший премьер-министр Украины, экс-глава СБУ и Минобороны страны Евгений Марчук высказал в интервью «Крым.Реалии».
«Я допускаю, что могут быть серьезные акции против Украины. Тем более, что России очень важно дискредитировать 30-летие независимости Украины. По логике российских СМИ, надо дискредитировать президента Зеленского, не имеющего никакого отношения к 30-летию. Ему не так это будет больно, это не его заслуги. Это такая российская логика примитивная, циничная», – сказал он.
Марчук считает, что «россияне могут отреагировать в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления».
«К зиме, я думаю, Путин с Беларусью завершит. Они и так Союзное государство. Это я беру как гипотезу, что можно с белорусского направления создать нам проблемы. Придумают какой-нибудь повод. Тем более, мы видим, что уже Лукашенко говорит: партизанские отряды, подрывники в Беларуси», – отметил Марчук.
По его мнению, широкомасштабного наступления по всей границе не будет.
«Но помним слова Путина: "Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели». Это невозможно перевести на логику нормального человека со здравым смыслом», – сказал Марчук.
30-летие независимости Украина будет отмечать 24 августа.
РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам ОРДЛО территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
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