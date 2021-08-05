Умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ, министр обороны Украины, секретарь СНБО Украины Евгений Марчук.
«Черный день... умер ЕК (Евгений Киррилович, - ред.) ... остановилось сердце», — сообщила в Facebook его супруга.
Евгений Кириллович Марчук (род. 28 января 1941, Долиновка, Гайворонский район, Одесская (ныне Кировоградская область), УССР, СССР) — украинский государственный деятель, 4-й премьер-министр Украины (руководил правительством: 6 марта 1995 (до 8 июня 1995 — исполняющий обязанности премьер-министра) — 27 мая 1996), генерал армии Украины, кандидат юридических наук.
С 21 ноября 2018 года представлял Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, 19 мая 2019 освобожден от исполнения обязанностей.
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