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Российские наемники в четверг утром обстреляли многоэтажку в Красногоровке, в результате местный житель получил ранения, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Около часа назад враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель, 1965 года рождения. На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия», - написал он в Facebook.
ForUm

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