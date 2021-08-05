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В Хмельницкой области задержали водителя молоковоза, который в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и спровоцировал ДТП, сообщила пресс-служба облглавка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня 4 августа на автодороге в селе Бережанка Чемеровецкой теробщины.

45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погиб 4-летний мальчик, который находился в кабине грузовика.

Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

 
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