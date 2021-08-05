Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО «Укрзализныця» на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

СНБО, в частности, требует от «Укрзализныци»:

привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;

обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;

ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов;

обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

На заседании СНБО 30 июля было инициировано введение временного руководства на Укрзализныце. Причина заключается в критическом состоянии предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.