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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО «Укрзализныця» на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

СНБО, в частности, требует от «Укрзализныци»:

  • привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;
  • обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;
  • ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов;
  • обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

На заседании СНБО 30 июля было инициировано введение временного руководства на Укрзализныце. Причина заключается в критическом состоянии предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.
ForUm

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