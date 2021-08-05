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Следователи Государственного бюро расследований при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении трем действующим работникам Главных управлений Нацполиции в Харьковской и Донецкой областях, которые незаконно завладели земельными участками площадью 1,38 гектара. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По данным следствия, правоохранители в сговоре с должностными лицами Харьковского горсовета создали фиктивный жилищно-строительный кооператив.

С 2015 года они неоднократно обращались в Харьковский горсовет для получения земельного участка под строительство многоквартирного кооперативного дома для участников АТО.

В 2019 году городской совет утвердил проект землеустройства, которым предоставил разрешение на передачу двух земельных участков площадью 1,38 гектара в собственность фиктивного ЖСК. Однако строительство так и не началось.

Зато в 2021 году злоумышленники разместили объявление о продаже земли, выделенной кооперативу, и продали участки под коммерческую застройку. В результате территориальной общине причинен имущественный ущерб на более 4,6 млн гривен.

Работники полиции подозреваются в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
ForUm

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