Полный комплект олимпийских наград удалось сегодня собрать украинским борцам на арене «Макухари Мессе» олимпийского Токио-2020! К «золоту» Жана Беленюка и «серебра» Парвиза Насибова добавляется еще и бронзовая награда в женской борьбе сообщает пресс-служба НОК.

Победу в бронзовом финале в весовой категории до 62 кг получила наша соотечественница Ирина Коляденко, которая была сильнее и удачливее представительницы Латвии Анастасии Григорьевой.

Счет встречи 3: 1 в пользу украинки.