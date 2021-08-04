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Полный комплект олимпийских наград удалось сегодня собрать украинским борцам на арене «Макухари Мессе» олимпийского Токио-2020! К «золоту» Жана Беленюка и «серебра» Парвиза Насибова добавляется еще и бронзовая награда в женской борьбе сообщает пресс-служба НОК.

Победу в бронзовом финале в весовой категории до 62 кг получила наша соотечественница Ирина Коляденко, которая была сильнее и удачливее  представительницы Латвии Анастасии Григорьевой.

Счет встречи 3: 1 в пользу украинки.
ForUm

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