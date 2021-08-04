По итогам 2020 прекратили свою деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Кроме того, по данным Ассоциации издателей и книгораспространителей, из-за кризиса 2020 отрасль снизила объемы производства книжной продукции по сравнению с 2019-м годом по названиям на 23,3% и по суммарному тиражу - на 34,3%.

«Еще в своем годовом мы отмечали, что сейчас существуют проблемы по объему книг, которые распространяются на украинском языке, особенно в магазинах восточных и южных областей Украины и в сельской местности», - отметил омбудсен.

Как известно, с 16 июля 2021 начала действовать 26 статья Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения, и по убеждению уполномоченного, при условии четкого ее соблюдения приведет к улучшению ситуации на книжном рынке.

Следовательно, доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которое осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50%. Реализация этой нормы направлена ​​на поддержку украиноязычной книги и увеличение доли граждан, читают на украинском языке.

Это требование распространяется на все книжные магазины и другие заведения, осуществляющие книгораспространение, кроме тех, которые осуществляют распространение книжных изданий исключительно официальных языках Европейского Союза, и/или словарей и разговорников по иностранным языкам, учебников по изучению иностранных языков, а также специализированные книжные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.