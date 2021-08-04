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На Олимпийских играх-2020 разыграли первые медали в артистическом плавании - в соревнованиях дуэтов. Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук принесли Украине десятую награду Токио-2020, сообщает Суспільне.

После двух четвертых мест на прошлых Играх-2016 в Рио Украины завоевала на этой Олимпиаде «бронзу». Это первая медаль в артистическом плавании в истории Украины.

Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере. Между тем 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.

После технической или обязательной, программы украинки занимали третье место. Они обходили своих главных конкуренток в борьбе за «бронзу» - японок Юкико Инуи и Меґуму Йошида - не более, чем на пол балла.

В финале дуэты повторяли ту же произвольную программу, которую выполняли в квалификации. Марта и Анастасия выступила с ней еще лучше, чем в первый день. За выступление украинки получили 95.6 - почти на 0.7 выше, чем в квалификации, что позволило им превзойти личный рекорд.

Хозяйки соревнований же не смогли догнать украинок, и Федина и Савчук с суммой 189.462 уверенно удержались в тройке. Дуэт уступил только представительницам ОКР Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной и китаянкам Хуан Сюечень и Сунь вэньянь.
ForUm

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