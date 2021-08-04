Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Наша договоренность с Метте Фредериксеном по поддержке вакцинации от коронавируса в Украине реализована. Сегодня наша страна получила от Дании 500 тысяч доз вакцины против COVID-19», - сообщается в его Twitter.

«Спасибо нашим датским друзьям за помощь в преодолении этого глобального вызова!» - написал он.

Минздрав сообщил, что сегодня в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, предоставленных Данией.

Вакцину с этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.