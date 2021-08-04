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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финальной схватке в весовой категории до 87 кг на Олимпийских играх в Токио и принес первую золотую медаль сборной.

«Триумфальным выдалось для нашей сборной выступление представителя по греко-римской борьбе Жана Беленюка (до 87 кг). К олимпийскому серебру Рио-2016 украинский борец добавил золото и принес Украине первую награду высшей пробы в Токио-2020», - сообщила пресс-служба НОК.

Со счетом 5:1 Беленюк победил венгра Виктора Льоринца.

Дебютант Игорь ХХХІІ Олимпиады, борец-классик Парвиз Насибов (до 67кг) принес Украине серебряную награду.
ForUm

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