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Тренер гандбольной команды «Віцязь» Константин Яковлев, активист Независимой ассоциации спортсменов, покинул Беларусь и уехал в Украину, сообщила «Наша Нива» в Telegram.

Спортсмен решил покинуть Беларусь и выехать в Украину после задержания и ареста.

«В июне он отбыл 15-дневный арест. Его задержали 16 июня, когда он возвращался в Минск из Барановичей с другими спортсменами, где он встретился с журналистом Дмитрием Руто после ареста на 15 суток. Яковлев принял участие в мирных маршах протеста и прокомментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.
ForUm

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