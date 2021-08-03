также в разделеМир
В Британии заявили о возможном угоне танкера у берегов ОАЭ
Духовный лидер Ирана утвердил нового президента страны 11
СМИ: Пожар у турецкого Миляса приближается к теплоэлектростанции 15
Последствия пожаров в Турции видно из космоса 17
Лесные пожары вспыхнули в Хорватии 12
США: Заявления российского посла о высылке 24 дипломатов – неточные 14
МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики 11
Билл и Мелинда Гейтс официально развелись 13
США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября 15
Температура в Греции превысила +46С 13
Белорусской бегунье отказали в участии в стартах на 200 м в Токио 29
В Греции – крупные пожары из-за рекордной жары 23
Муж Тимановской выехал в Украину 23
В США опубликовали доклад о происхождении COVID-19 с китайской лаборатории 23
В Беларуси журналисту дали 1,5 года колонии за «оскорбление Лукашенко» 16
В Армении за мат и оскорбления теперь можно сесть в тюрьму 28
Польша выдала гуманитарную визу белорусской спортсменке 13
В рейтинге самых богатых людей мира – новый лидер 31

В настоящее время по всей Албании пылают несколько лесных пожаров, местные пожарные не справляются с тушением огня.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Exit.

Президент Албании Илир Мета заявил, что ситуация с пожарами неустойчивая и албанские власти должны обратиться за помощью к ЕС.

Из всех пожаров наибольшее беспокойство вызывает то, что на заповедной территории полуострова Карабурун. Ситуация считается неконтролируемой, поскольку албанские пожарные не имеют оборудования для борьбы с огнем, особенно в сложной местности.

 

 

Пожар усиливают ветры, которые увеличивают площадь поверхности пожара, а также ее интенсивность.

Министр обороны Нико Пелеша встретился с национальным комитетом гражданской защиты вчера в полночь, чтобы обсудить ситуацию на полуострове, а также в других областях.

Он сообщил, что продолжается работа по предотвращению распространения огня на горы Дукат и национальный парк Ллогара.

Директор Агентства гражданской защиты Хаки Чако ожидает помощи соседних стран, повторяя призывы президента. Он также отметил, что некоторые пожары разжигали намеренно.

Пелеша сказал, что общался с коллегами в Хорватии и Косове, которые пообещали помочь в случае необходимости. Италия также заявила, что предложит три вертолета для тушения пожара в Карабуруне.

Министр добавил, что в Албании есть только один вертолет, который может перевозить 2000 литров воды.

Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни 8 человек. Общее количество очагов пожара достигало 112. Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

В Хорватии вторые сутки продолжается сильный пожар в горах недалеко от города Трогир в Далмации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
5
Теги