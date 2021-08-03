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В Хорватии вторые сутки продолжается сильный пожар в горах недалеко от города Трогир в Далмации.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Jutarnji List.

Пожарные до сих пор ведут борьбу с огнем, который до прошлой ночи охватывал площадь 550 гектаров.

Огонь приблизился к государственной автодороге и жилым домам, но они не были под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.

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Движение на государственной дороге близ Трогира, закрытое с прошлой ночи по просьбе пожарных, частично восстановили во вторник утром.

К борьбе с огнем привлечены 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.

Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни 8 человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.
ForUm

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