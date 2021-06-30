также в разделеМир
Путин рассказал, чем привился от COVID 8
Путин считает, что потопление британского эсминца не привело бы к третьей мировой 28
Франция существенно ослабила карантин 11
В США предложили запретить продажу авиабилетов в Беларусь 12
Число погибших при обвале дома в Майами достигло 12 человек 11
Ким Чен Ын заявил о кризисной ситуации в КНДР 72
Германия завершила вывод военных из Афганистана 9
Штамм «Дельта» уже выявили 96 странах 27
Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных пролетах вблизи фрегата в Черном море 17
Европарламент наказал депутатов, ездивших в оккупированный Крым 18
В РФ – рекорд смертей от COVID-19 за сутки 24
В Британии секретные документы о «Дефендере» нашли на автобусной остановке 11
В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо 12
США снова рекомендуют своим гражданам не ехать в РФ 21
Чехия требует от России компенсацию за взрывы во Врбетице, МИД РФ счел вымогательством 15
Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам на юго-востоке Сирии 28
Беларусь выходит из Восточного партнерства и отзывает посла в ЕС 70
С 1 июля Литва отменяет карантин 16

В Албании подозревают в шпионаже двух граждан Российской Федерации, находившихся в стране во время международных военных учений Defender Europe-2021.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает «Балканський оглядач», цитируя албанскую редакцию Euronews и Top Channel Albania.

По их информации, прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против граждан РФ Георгия Буданова и Владислава Черкасова.

Буданов приехал в Албанию 1 марта 2021 года. Он представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влёра. Впоследствии у правоохранителей появились сомнения относительно реальной цели его поездки. 10 мая россиянина депортировали.

Второй подозреваемый, Владислав Черкасов, въехал в Албанию 12 мая и отправился в Дуррес, где как раз проходили учения. Такое стечение обстоятельств также вызвал подозрения. В дополнение, среди его вещей нашли дрон, который в итоге не позволили ввезти.

В течение трех дней своего пребывания Черкасова в Тиране и Дурресе за ним постоянно следили и сведения обо всех его передвижения и о лицах, с которыми он встречался, были переданы следствию.

Албания - одна из 16 стран, на территории которых проходили многонациональные военные учения Defender Europe-2021. В Албании учения продолжались в нескольких местах с 1 мая по 14 июня.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги