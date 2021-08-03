Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание проработать возможность запуска региональных накопительных пенсионных программ, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

3 августа состоялось первое учредительное заседание рабочей группы по развитию пенсионных накоплений в Украине.

По его словам, экономический эффект от внедрения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, - 477 млрд грн до 2030 года.

К обсуждению также присоединились министр социальной политики Марина Лазебная, министр финансов Сергей Марченко, глобальный директор Всемирного банка по вопросам социальной защиты, труда и занятости Михал Рутковский, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов, народные депутаты, представители финансовых рынков, общественности и другие.

Лазебная отметила, что о введении системы обязательных пенсионных накоплений в Украине говорят уже 16 лет, но ни одна власть так и не смогла ее ввести. Сегодня Украина, по ее словам, имеет шанс изменить эту ситуацию, если объединит усилия.

«Мы уже знаем социальную и экономическую цену промедления. Ежегодно в среднем около 600 тысяч людей по возрасту теряют возможность участия в этой системе и иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии. Средняя пенсия сейчас была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были участниками системы. А это всего 14 лет накоплений и, кстати, эта цифра посчитана с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов. Пенсионные накопления составили бы уже более 1 триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года», - сказала она.

По итогам совещания было решено Минсоцполитики, Минфину, Минэкономики разработать предложения по внедрению на базе действующего законодательства с 2023 социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. Также представители органов государственной власти должны консолидировать усилия для принятия необходимых законопроектов в Верховной Раде.

Также премьер-министр дал задание профильным министерствам проработать с местными властями возможность запуска региональных накопительных пенсионных программ.