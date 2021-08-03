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Тернопольские сотрудники ГосЧС спасли 81-летнюю бабушку, которая выпала с балкона и зацепилась за веревки для сушки белья, сообщила пресс-служба ведомства.

3 августа на номер экстренного вызова «101» поступило сообщение о том, что в г. Теребовля на ул. Сечевых Стрельцов, 30 существует угроза падения человека с балкона четвертого этажа.

Как удалось установить, женщина, местная жительница, 1940 года выпала с балкона 5 этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на уровне 4-го этажа.

Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а другие, установив выдвижную лестницу добрались до нее. Обессиленную бабушку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.
ForUm

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