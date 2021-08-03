Украинская команда заняла первое место из 23 стран на Чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров София-2021, сообщил, почетный президент Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины Артур Палатный.

«Наши юные спортсмены завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых наград», написал он в Facebook.

Украинским бойцам ММА удалось обойти в командном зачете Россию и США.

По словам Палатного, такой успех команды стал возможен благодаря «упорному труду каждого юного спортсмена под профессиональным наставничеством команды тренеров и качественной работе руководства Федерации ММА».

Президент федерации поздравил спортивное сообщество и подчеркнул, что воспитание чемпионов нацелено не только на прививание молодежи воли к победе, но и воспитание поколения активных и патриотических граждан. «Вы не просто работаете на результат, вы делаете очень большой вклад в будущее украинского спорта, в том числе и ММА», - добавил он.

Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров проходил с 30 июля по 1 августа в Болгарии. В составе украинской сборной - 68 спортсменов и 32 тренеров. Это самая большая делегация за всю историю сборной Украины на чемпионатах, а также самая большая делегация на чемпионате в Софии.