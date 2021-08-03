Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-майором Валерием Залужным принято решение о временном запрете (до 10 дней) посещение района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего ООС, пояснили в пресс-центре штаба.

«Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства», - отметил генерал-майор Валерий Залужный.

Он также выразил надежду на понимание политиков и чиновников по этому вопросу.

Как сообщал ForUm, 27 июля президент Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.