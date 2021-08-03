Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ получили информацию о проживании в Харькове гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за организацию заказного убийства. По результатам проведенной проверки информация подтвердилась, сообщила пресс-служба полиции.

Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась 3 августа.

30 апреля 2013 на подземной парковке в городе Ульяновск РФ неустановленное лицо осуществило два выстрела из неустановленного огнестрельного оружия в голову мужчины. Однако пострадавшему удалось выжить. В ходе расследования установлено, что к организации указанного преступления причастен 52-летний мужчина.

30 апреля 2021 Ленинский районный суд Ульяновска РФ избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Разыскиваемого доставили в Харьковский РУП № 1 ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию для его привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса РФ.