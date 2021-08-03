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Визит председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в зону проведения операции объединенных сил, запланированный на 3 августа, был отменен, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

«Поздно вечером, накануне командировки, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции объединенных сил», - говорится в сообщении.

Основной целью командировки председателя Верховной Рады должно стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.
ForUm

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