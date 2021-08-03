также в разделеСтолица
В Киеве обезвредили банду, совершившую почти 150 нападений на иностранцев 52
В Киеве пропал лидер Белорусского дома в Украине 22
Комфортная Вырлица – в СМИ рассказали, что ждет Харьковский массив 22
Июль побил 4 температурных рекорда в Киеве 13
В Киеве за грабеж и разбой задержали лейтенанта Александра Гавронского 35
ГФС провела обыски в «Киевзеленстрое» 93
В Киеве задержали стрелка, прославлявшего Путина и «ДНР» 25
В Киеве на Позняк возле ТЦ Пирамида произошел пожар 13
Из-за сильной жары Киев закроют для грузовиков 11
Полиция Киева задержала мужчину, который стрелял из окна по прохожим 13
В Киеве откроют центр массовой вакцинации в ТРЦ 11
Задержали мужчину, который разбил стекло на мосту Кличко 14
На двух человек составили админпротоколы за стычки под ОП 12
Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах Киева и Одессы 29
В столице зафиксировано 233 новых случаев коронавируса 16
В Киеве в недостроенной психбольнице в результате взрыва погиб парень 20
В Киеве пока не планируют брать деньги за парковку во дворах домов 23
В Киеве создадут Музей современного искусства 50

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 198 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, сообщил мэр Виталий Кличко.

«198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего в Киеве от коронавируса умерли 5235 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 340», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 31 больного коронавирусом, а также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 164 человека. В общем коронавирус преодолел 209 591 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 59, в Оболонском - 29 и в Святошинском районе - 25 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
9
Теги