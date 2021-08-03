В Киеве обнаружили за минувшие сутки 198 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, сообщил мэр Виталий Кличко.

«198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего в Киеве от коронавируса умерли 5235 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 219 340», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 31 больного коронавирусом, а также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 164 человека. В общем коронавирус преодолел 209 591 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 59, в Оболонском - 29 и в Святошинском районе - 25 случаев», - отметил Кличко.