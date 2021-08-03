Украинская легкоатлетка Марины Бех-Романчук заняла пятое место в прыжках в длину на Олимпийских игр в Токио.

«Ох и драматический оказался финал для нашей легкоатлетки Марины Бех-Романчук на Олимпийских играх в прыжках в длину. После двух заступов, украинка показала результат в 6,88 см, потом снова два заступа. И в последней попытке, которая могла поднять Марину выше, также не удалось реализовать весь свой потенциал», - сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Таким образом, в финальном протоколе украинская легкоатлетка стала пятой.

«Разочарована прыжками, больше всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков. Я получила много сообщений от людей, которые верили в меня, мотивировали меня. Жаль, что не достигла того, ради чего сюда приехала», - отметила спортсменка.