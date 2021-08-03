также в разделеМир
МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики
Билл и Мелинда Гейтс официально развелись
Температура в Греции превысила +46С 8
Белорусской бегунье отказали в участии в стартах на 200 м в Токио 20
В Греции – крупные пожары из-за рекордной жары 21
Муж Тимановской выехал в Украину 22
В США опубликовали доклад о происхождении COVID-19 с китайской лаборатории 23
В Беларуси журналисту дали 1,5 года колонии за «оскорбление Лукашенко» 15
В Армении за мат и оскорбления теперь можно сесть в тюрьму 27
Польша выдала гуманитарную визу белорусской спортсменке 13
В рейтинге самых богатых людей мира – новый лидер 30
Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила убежище в Польше 20
Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании 24
В Литве снова задержали рекордное количество мигрантов из Беларуси 11
МОК просит Беларусь разъяснить ситуацию с Тимановской 17
Курдские террористы взяли ответственность за пожары в Турции 36
Китай проводит масштабное тестирование из-за новой вспышки коронавируса 15
Германия ужесточила требования для въезда 14

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября после окончания срока действия их виз.

Об этом он сказал в интервью National Interest, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Антонов не уточнил, вызван ли запрос США каким-то конкретным спором.

«Почти все они останутся без замены, так как Вашингтон резко усилил процедуры выдачи виз», - сказал посол.

Кроме того, рассказал посол, американские власти отменяет действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.

«Широко распространенные задержки в обновлении прошлых виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны», - заявил Антонов.

Москва и Вашингтон давно расходятся в разных вопросах.

Напряженность несколько ослабла после того, как Байден встретился с Путиным на переговорах 16 июня, что даже привело к возвращению денег некоторых иностранных инвесторов в российские государственные облигации.

«Мы надеемся, что здравый смысл победит, и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России по принципу взаимности», - сказал Антонов.

Антонов также выразил надежду, что недавно начатый диалог между США и Россией по вопросам кибербезопасности продолжится.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги