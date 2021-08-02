На Всеукраинском форуме «Украина 30» во время презентации мероприятий ко Дню Независимости министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о художественных мероприятиях, выдающихся проектах для Украины, а также представил цифровую карту событий. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Цифровая карта событий - это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине независимости. Проект охватывает все области Украины. МКИП совместно с областными государственными администрациями проведет более 300 мероприятий в рамках празднования Независимости Украины. На цифровой карте каждая область имеет свой уникальный цветок-символ.

На цифровой карте событий в интерактивном формате будет отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит удобный функционал поиска по локации и дате и ссылке на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Благодаря цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и сможет спланировать посещение.

Посмотреть события ко Дню Независимости Украины можно по ссылке.

Цифровая карта событий создана при поддержке глобальной почтово-логистической группы компаний Meest.