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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июле составила + 24,6 °С, что на 3,3 °С выше климатической нормы.

В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0 ° С.

Холоднее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 15,0 ° С, а жарче – 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6 ° С.

Осадков в июле на проспекте Науки 37 выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.
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