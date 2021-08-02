Температура воздуха во вторник, 3 августа, в течение дня предполагается + 25 + 28 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В западных областях завтра днем 22 + 27 градусов. На Востоке и Юге – + 29 + 33С.
Атмосферный фронт во вторник зацепится за Восток и юго-восток, поэтому там завтра вероятны кратковременные дожди и грозы.
Также местами ожидаются дожди в Карпатах.
На остальной территории Украины сухую погоду организует выступление дальнего, но мощного атлантического антициклона.
В Киеве 3 августа температура воздуха снизится и в течение дня составит +25 +26 градусов. Дожди завтра маловероятны.
Уже со среды станет больше кратковременных периодических дождей с грозами.
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