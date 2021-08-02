Днем 2 августа в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, сообщает ГосЧС.
В Киеве гроза. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
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